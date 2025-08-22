پخش زنده
آیت الله فلاحتی در خطبههای نماز جمعه رشت گفت دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبری در سفر اخیر به لبنان با رساندن پیام جمهوری اسلامی به محورهای مقاومت، مایه دلگرمی جبهه مقاومت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبههای نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی این شهر، با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و زندگی همدلانه، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: الگوگیری از سیره نبوی و زندگی کریمانه امام حسن (ع) ضروریست.
امام جمعه رشت با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان الگوی سادهزیستی، پاک دستی و خدمت بیمنت به مردم بودند و امروز مسئولان باید از سیره آنان درس بگیرند.
آیت الله فلاحتی در ادامه با اشاره به سفر علی لاریجانی نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان گفت: آقای لاریجانی در این سفر، پیامهایی برای محور مقاومت و کشورهای منطقه داشت که این پیامها سبب دلگرمی جبهه مقاومت شد.
وی با اشاره به حرکتهای پنهان برخی دولتهای منطقه نسبت به سفر نماینده رهبری به لبنان افزود: آنان این سفر را کوچک، بی معنا و بی اثر جلوه میدهند و وقتی استقبال خوب دولت و مردم لبنان از نماینده رهبری را مشاهده کردند؛ گفتند که این سفر منجر به افزایش تحریمها از غرب به ایران میشود.
امام جمعه رشت با بیان اینکه دو سوم جمعیت لبنان شیعه هستند و هنوز هم سازمانهای بین المللی اجازه سرشماری مذهبی در این کشور را نمیدهد، ابراز امیدواری کرد تا ملت لبنان در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری موقعیت سوق الجیشی به دست آورند و اسرائیل را مهار کنند.
آیت الله رسول فلاحتی با بیان اینکه آمریکاییها انسانها را تحریم میکنند، گفت: آنان چهار قاضی دیوان لاهه که مشغول بررسی جنایات رژیم صهیونیستی در حمایت از مردان، زنان و کودکان مظلوم غزه بودند را تحریم کردند؛ در آزادی غربی انسان حق دفاع از انسان را ندارد و این، نشانگر حقوق بشر غربی است.
امام جمعه رشت با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به صدا و سیما و تلاش این رژیم برای خاموش کردن صدای حقیقت گفت: خبرنگاران کشورمان با تلاش بسیار، حقیقت را به سراسر دنیا مخابره میکنند و ما قدردان زحمات خبرنگاران و اصحاب رسانه هستیم.