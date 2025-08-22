ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی مازندران؛ شنبه یکم شهریور برای مدیریت مصرف انرژی تعطیل است.

فردا، شنبه اول شهریور؛

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران گفت:با تصمیم استاندار به منظور حفظ پایداری در تأمین انرژی، همه ادارات دولتی، بانک‌ها و مراکز آموزشی استان مازندران؛ شنبه اول شهریور تعطیل خواهد بود.

قاسمی‌طوسی تأکید کرد: این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان نمی‌شود و فعالیت این مراکز طبق روال معمول ادامه خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه با توجه به افزایش دمای هوا بین ۲ تا ۴ درجه و ماندگاری توده هوای گرم در روز‌های پیش‌رو، برای مدیریت تأمین انرژی، روز شنبه تعطیل اعلام شد از شهروندان خواست با مدیریت مصرف برق، در عبور ایمن از شرایط جوی فعلی، همراهی لازم را داشته باشند.