همزمان با سالروز رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)، نخستین پیشوای اهل‌بیت، مردم مؤمن و ولایتمدار سلماس با برگزاری مراسم‌های عزاداری، یاد و نام این بزرگواران را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ هیئت‌های مذهبی، دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی از نقاط مختلف شهرستان با حضور در مساجد، حسینیه‌ها و خیابان‌ها، عشق و ارادت خود را به پیامبر رحمت و کریم اهل‌بیت ابراز کردند. در این مراسم‌ها، وعاظ و روحانیون با بیان فضائل و سیره پیامبر اکرم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، مردم را به الگوگیری از زندگی ساده، صبر و گذشت آن بزرگواران دعوت کردند.

فضای معنوی شهر در این روز‌ها با زمزمه زیارت‌نامه‌ها، روضه‌خوانی و دعا، رنگ و بویی ویژه به خود گرفته و جلوه‌ای از همبستگی و ایمان مردم دیندار سلماس را به نمایش گذاشت.