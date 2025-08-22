به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز گفت: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، هر پایگاه باید برای محله تحت پوشش خود راهبرد‌ها و تاکتیک‌های مشخصی داشته باشد.

سرهنگ حجت الله سالاری افزود: گشت‌های رضویون نیز فعال است.

وی گفت: نشست‌های رزمایش با محوریت مساجد و امامان جماعت برای برقراری ارتباط مردمی و انتقال مستقیم نظرات و مطالبات مردم به بسیج برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) جزیره هرمز یکی دیگر از اهداف این رزمایش را اجرای نهضت آگاه‌سازی در حوزه مصرف انرژی عنوان کرد.