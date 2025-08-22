به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه شهرستان نقده به امامت حجت الاسلام فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده برگزار شد

امام جمعه شهرستان نقده با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: دولت ستون اصلی مدیریت اجرایی کشور است و به همین دلیل وظیفه‌ای سنگینی بر دوش دارد، از این رو لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فناوری و انسانی، برای آینده جوانان و رفع نیاز‌های کشور برنامه‌ریزی همه‌جانبه داشته باشد.

حجت الاسلام فصیح نیا رضایتمندی مردم را یک عنصر راهبردی دانست و تصریح کرد: مسئولان باید در کنار برنامه‌ریزی در حوزه‌هایی همچون امنیت، انرژی و تولید، مردمداری و خدمت خالصانه را در اولویت قرار دهند و با رفتار شایسته و ارتباط مستقیم با مردم، مشکلات آنان را پیگیری کنند.

نماینده ولی فقیه در نقده با اشاره به نقش برجسته شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید بزرگوار الگویی برای دولتمردان امروز هستند و یاد آنان باید همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام باشند و این مسیولیت را فرصتی برای خدمت خالصانه قرار دهند وبا همدلی، برنامه‌ریزی درست و اتکا به ظرفیت‌های داخلی بسیاری از مشکلات کشور از جمله کنترل تورم و ساماندهی وضعیت اقتصادی را برطرف نمایند.

وی باشاره به ۲ شهریور سالروز شهادت امام رضا ع، ضمن تسلیت با تکیه به احادیث و روایات در خصوص پیامبر اکرم ص و ائمه، تمامی دوره‌های امامان را پر از درس و اخلاق دانست و بر ادامه و الگو گیری از آنها تاکید کرد.

سفارش به تقوای الهی و مسائل روز جامعه در شهرستان از دیگر بحث‌های خطبه‌های نماز جمعه این هفته بود.