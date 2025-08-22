پخش زنده
به مناسبت سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) یکهزار وعده غذای نذری بین نمازگزاران خرم آبادی توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مسئول گروه جهادی حضرت امیر ادارات کل استان لرستان گفت:.، به مناسبت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم (ص)وشهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام یکهزار پرس غذا بین نمازگزاران در مصلی خرم آباد توزیع شد.
مجتبی نظری افزود:همچنین در سالروز شهادت امام رضا علیه السلام یکهزار و ۵۰۰ وعده غذای نذری بین نیازمندان شهر خرم آباد توزیع می شود.