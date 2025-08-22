پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خوی گفت:دشمنان اسلام همواره برای تضعیف نقش مساجد برنامهریزی کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ امام جمعه خوی در خطبههای این هفته با توصیه مجدد نمازگزاران به تقوای الهی، با اشاره به سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص) گفت: همگان در روز قیامت نیازمند شفاعت پیامبر اکرم هستند و هیچکس از اولین تا آخرین بینیاز از آن حضرت نخواهد بود.
وی در ادامه به مناسبتهای پیشرو از جمله آغاز هفته دولت، روز کارمند و روز پزشک اشاره کرد و با خوش امدگویی به زائران عتبات عالیات، بر برکات زیارت امام حسین (ع) و پاداش عظیم آن تأکید نمود.
حجتالاسلام قاسمخانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته مسجد، مسجد را مرکز حرکتهای اسلامی در تاریخ اسلام دانست و گفت: امروز هم باید با اقامه نمازهای جماعت و حضور نسل جوان، مساجد را احیا کرد چرا که دشمنان اسلام همواره درصدد تضعیف و تخریب مساجد بودهاند.
امام جمعه خوی با اشاره به حوادث تاریخی معاصر و عبرتآموزی از سرنوشت دیکتاتورهای منطقه تصریح کرد: تجربه نشان داده است که اعتماد به آمریکا نتیجهای جز خیانت و سقوط نداشته و امروز نیز برخی دولتها و جریانها باید از این واقعیات تاریخی درس بگیرند.
وی همچنین با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به لبنان و عراق، آن را نشانه عزت و قدرت جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: این سفر پیام روشنی برای رژیم صهیونیستی دارد مبنی بر اینکه ایران در خط مقدم جبهه مقاومت حضور فعال و آشکار دارد.
امام جمعه خوی در پایان با اشاره به شرایط غزه و نسلکشی مردم مظلوم فلسطین، از آغاز مرحله جدید پویش "ایران همدل" برای کمک به آوارگان غزه خبر داد و از مردم خواست همچون گذشته در این رزمایش بزرگ انسانی مشارکت کنند.