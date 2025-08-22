به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ جاق جاقه به قطعه کوچک چوبی گفته می‌شود که در ابتدای مراسم در اختیار اهالی روستا قرار می‌گیرد و سوگواران با به هم کوبیدن آنها، در رثای اهل بیت (ع) عزادارای می‌کنند، صدای به هم خوردن چوب‌ها در ترکیب صدای طبل و سنج و در قالب سبک‌های «یک‌ضرب»، «سه‌ضرب» در «دستگاه شور» و «پشت سر هم» فضایی خاص و نوایی شنیدنی را به وجود می‌آورد.

همچنین امروز در این روستا آیین نخل برداری برگزار شد.

روستای ماربین با ۹۸سکنه در فاصله ۳۵کیلومتری اردستان قرار دارد.

احمد مختاری شهروند خبرنگار ما تصاویری از این دو آیین قدیمی در روستای ماربین برای ما فرستاده است: