به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دبیر هیات کشتی استان گیلان گفت: مسابقات کشتی آزاد رده سنی نونهال تا نوجوان، یادواره مرحوم افشین شاقلانی رئیس اسبق هیات کشتی سیاهکل، با حضور ۱۱ تیم از سراسر استان در سالن ورزشی ۱۲۰۰ نفره شهدای این شهر برگزار شد.

وحید فرح پور افزود: هدف از اجرای این مسابقات بزرگداشت پیشکسوتان فقید کشتی شهرستان‌ها و شناسایی استعداد هاست.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۰ تیم از گیلان و یک تیم از کرج متشکل از ۲۳۰ ورزشکار حضور داشتند.

در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.