بدمینتون بین المللی جوانان هند؛ احمدلو از صعود به نیمه نهایی بازماند
امیرعلی احمدلو با پذیرش شکست برابر نماینده میزبان از صعود به جمع ۴ نفر برتر مسابقات بدمینتون جوانان «سریز» کوتاک هند بازماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو، نماینده کشورمان در رقابتهای بینالمللی بدمینتون کوتاک هند، امروز جمعه ۳۱ مرداد در مرحله یکچهارم پایانی رقابتها برابر دایهان از هند قرار گرفت و یک به دو نتیجه را به رقیب واگذار کرد.
با حذف احمدلو، پرونده حضور نمایندگان کشورمان در این مسابقات بدون کسب نشان بسته شد.