امام جمعه موقت بیرجند: با حفظ وحدت و امیدآفرینی در جامعه، اهداف و آرمان‌های انقلاب را به پیش ببریم.

به خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،حجت الاسلام شهریاری امروز در خطبه‌های نماز جمعه امروز بیرجند گفت: همانطور که مردم و مسئولان در جنگ ۱۲ روزه پای کار بودند امروز هم باید با وحدت ملی، انسجام و امید آفرینی، آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی را با همدلی پیش ببریم.

امام جمعه موقت بیرجند امام جمعه موقت بیرجند افزود: همه ما وظیفه داریم با جهاد تبیین حماسه‌های جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب و از فعال شدن جریانات خارجی و غرب‌گرا جلوگیری کنیم.

وی با تسلیت سالروز رحلت رسول اکرم (ص) و امام حسن مجتبی علیه السلام گفت: یکی از سیره‌های پیامبر اکرم جاذبه و دافعه است یعنی با مردم همدل و مهربان بود و هرجا فریاد مظلوم بلند می‌شد برای فریادرسی حاضر می‌شد و در مقابل دشمن بسیار سرسخت بود که ما نیز باید با الگوگرفتن از همین سیره، فریادرس مردم غزه باشیم.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به ۳۱ مرداد روز صنعت دفاعی افزود: امروز همه می‌بینیم که دشمن از شروع انقلاب به هر بهانه‌ای قصد حمله به ما را داشته و آنچه که بازدارنده بوده همین صنعت دفاعی و نظامی کشورمان بوده و به همین مناسبت یاد و خاطره شهدای این عرصه را به ویژه شهیدان تهرانی مقدم و حاجی‌زاده را گرامی می‌داریم که با امکاناتی که ایجاد کردند نقشه‌های دشمن نقشه بر آب شد و این راه با عزت همچنان ادامه دارد.

وی با گرامیداشت یکم شهریور روز پزشک از مسئولان عرصه بهداشت و درمان خواست شرایطی را فراهم کنند تا حضور پزشکان را در مناطق دور افتاده نیز شاهد باشیم.