نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی گفت: دشمنان بدنبال نابودی هویت ملی، ایرانی و اسلامی است، لذا مسئولان باید این هویت را به جامعه به ویژه نسل جوان تبیین کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه که در مصلای امام خمینی (ره) برپا شد با اشاره به آغاز جنگ ترکیبی دشمنان علیه نظام، اظهار کرد: دشمنان از همه لحاظ چه درقالب جنگ ۱۲ روزه و چه در فضای مجازی هجمه را علیه ملت ایران آغاز کرده افزود: آنچه ملت ایران را در برابر این هجمه حفظ کرده هویت ملی، ایرانی و اسلامی است.

امام جمعه ارومیه عنوان کرد: همچنین، با توجه به فرا رسیدن هفته دولت، بر دولتمردان مسئولیت‌پذیر تاکید شده است که بیش از پیش در خدمت مردم باشند و با اقدامات عملی و موثر، گام‌های جدی در حل مشکلات و بهبود شرایط معیشتی مردم بردارند.

وی گفت: در این شرایط حساس، مومنان واقعی و دلسوزان نظام به جای تفرقه‌افکنی و ایجاد شکاف‌های اجتماعی، در برابر بحران‌ها و مشکلات ایستادگی کرده و با وحدت و همدلی، مسیر پیشرفت و تعالی کشور را هموار می‌سازند.

وی علت پایداری ملت را هویت مستحکم اسلامی_ ایرانی دانست و افزود: دشمنان درصدند این هویت را از ملت بگیرند، لذا همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی باید تلاش کنند تا این هویت حفظ شود.

امام جمعه ارومیه فضای مجازی را بستری برای جولان دشمنان نظام دانست و تاکید کرد: نسل جوان با وجود فضای مجازی بیشتر در معرض خطر هستند و دشمنان در فضای مجازی بدنبال از بین بردن این هویت از طریق نسل جوان هستند.

وی با تاکید بر مطالعه تاریخ ایران و اسلام از مسیولان خواستار معرفی و شناساندن نماد و شخصیت‌های مهم ایرانی_اسلامی شد.

وی با اشاره به نامگذاری ۳۰ مرداد به عنوان روز جهانی مسجد، گفت: علمای مساجد و هیات امنا باید ضعف‌های مساجد را جبران کرده و مساجد را در تراز جمهوری اسلامی برسانند.

امام جمعه ارومیه ادامه داد: والدین باید با حضور و اقامه نماز در مساجد، فرزندان را برای حضور در مساجد مشتاق کنند.

وی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اسلام برضرورت آشنایی با سیره و زوایای مختلف زندگی رسول خدا تاکید کرد و گفت: خداوند پیامبر اسلام و اهل بیت را الگو و سرمشق برای بشر فرستاده است و معارف را در وجود پیامبر و ائمه مسجل کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان، نرم خویی، صبر، تحمل، دلسوزی و خیرخواهی را از جمله سجایای اخلاقی پیامبر اسلام بیان کرد و گفت: مسلمانان باید اخلاق و سجایای پیامبر اسلام را در زندگی خود بکار ببرند و از ایشان الگو بگیرند