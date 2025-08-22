نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام با تأکید توانایی نظامی کشور گفت: نباید در جایگاه ضعف با دشمن سخن گفت؛ زیرا این امر آن‌ها را برای تعرض، جسور می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اله‌نور کریمی‌تبار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام با تسلیت سالروز ارتحال پیامبر اعظم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز شهادت امام رضا (ع)، به شرایط منطقه‌ای و ملی پس از پایان نبرد ۱۲ روزه ایران با آمریکا، رژیم غاصب اسرائیل و هم‌پیمانان ناتو اشاره و اظهار کرد: قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی در این دفاع ۱۲ روزه به اثبات رسید و دشمنان را وادار به پذیرش آتش‌بس کرد.

وی افزود: این دستاورد در حالی به‌دست آمد که آنها با هدف نابودی جمهوری اسلامی وارد جنگ شده بودند؛ اما پس از مشاهده توانمندی ایران، تسلیم و خواستار توقف درگیری شدند.

امام جمعه ایلام با استناد به آیه ۱۲۳ سوره توبه افزود: خداوند به مؤمنان دستور داده با کافران متجاوزی که در همسایگی شما هستند، بجنگید تا در دل آنان هیبت و صلابت ایجاد کنید؛ این صلابت به معنی سنگ‌دلی نیست؛ بلکه نشانه اقتدار و توانمندی است که دشمن را از تعرض بازمی‌دارد و پیروزی در برابر دشمن، علاوه بر قدرت به تقوای الهی نیاز دارد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به تدبیر پیامبر اکرم (ص) در فتح مکه ادامه داد: پیامبر (ص) شب پیش از فتح مکه دستور داد آتش‌های فراوانی روشن کنند تا دشمن تصور کند سپاه اسلام بسیار پرشمار است؛ این اقدام موجب ایجاد رعب در دل دشمن شد و در نهایت مکه بدون جنگ به دست مسلمانان فتح شد و امروز هم ما باید هوشمندانه، قدرت واقعی خود را با نمایش مناسب به رخ دشمن بکشیم.

وی به اظهارات یک دیپلمات سابق بریتانیا درباره توانمندی‌های موشکی ایران اشاره کرد و گفت: او اعتراف کرده است که موشک‌های هایپرسونیک ایران سامانه میلیارد دلاری راداری آمریکا در قطر را بدون خسارت جانبی منهدم کرد و این یعنی ایران می‌تواند حتی مراکز راهبردی دشمن را با دقت بی‌نظیر هدف قرار دهد، بی‌آنکه آسیبی به غیرنظامیان وارد شود.

امام جمعه ایلام با هشدار نسبت به بیان علنی مشکلات کشور به گونه‌ای که دشمن را به طمع تعرض بیندازد، گفت: همان‌طور که دشمن خسارات خود را در جنگ رسانه‌ای پنهان می‌کند، ما نیز نباید با بیان نابه جا، ضعف‌های خود را آشکار کنیم و این کار در میدان جنگ روانی دشمن را تقویت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در ایلام به بیانات رهبر معظم انقلاب در این خصوص اشاره کرد و افزود: ایشان فرموده‌اند احساس ضعف، دشمن را به تهاجم تشویق می‌کند و کسانی که راهی جز پناه بردن به دشمن را تبلیغ می‌کنند، در حق ملت خیانت می‌کنند؛ برخی در داخل کشور بیانیه‌هایی منتشر می‌کنند که منطبق با اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر این‌که نگاه «ما می‌توانیم» از ابتدای انقلاب وجود داشته و انقلاب اسلامی در داخل و خارج روزبه‌روز قوی‌تر شده است، اضافه کرد: امروز حتی دشمنان به قدرت و شکست‌ناپذیری ایران اعتراف می‌کنند و هر اقدام و سخنی که موجب تضعیف این روحیه شود، خیانتی بزرگ به ملت ایران است.

وی به بیانیه اخیر یکی از جریان‌های سیاسی کشور اشاره کرد و گفت: نخستین نمونه از توصیه‌های این بیانیه، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و مذاکره مستقیم با آمریکا است و این همان کاری است که لیبی انجام داد.

امام جمعه ایلام با اشاره به تجربه اوکراین، افزود: آمریکا به اوکراین وعده عضویت در ناتو و حمایت داد، اما نتیجه این اعتماد، تصرف بخشی از خاک آن کشور و سیطره آمریکا بر معادنش بود، آیا باز هم باید چنین سرنوشتی را تجربه کرد؟

همان آمریکایی‌ها در حالی که با ما مذاکره می‌کردند، تلاش داشتند ما را غافلگیر کرده و حمله کنند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تأکید بر این‌که اعتماد به آمریکا خیانت است، نه خدمت به مردم، افزود: امروز بنا به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، کشور نیازمند وحدت، انسجام، همدلی و هماهنگی است و صدای تفرقه‌افکنانه، صدایی شیطانی است که مردم باید هوشیار باشند و مورد تأثیر آن قرار نگیرند.

وی با اشاره به مناسبت‌های هفته جاری و روز صنعت دفاعی کشور و با قدردانی از تلاش‌های اقتدارآفرین دانشمندان و مجاهدان این عرصه با گرامی‌داشت روز پزشک و روز داروسازی و پزشکان متعهد در راستای خدمت به بیماران و درمان آنان، از موسسه خیریه «محکم» که بخش فوق تخصصی جراحی اطفال را در استان ایجاد کرده و ده‌ها عمل موفق در حوزه ناهنجاری‌های مادرزادی انجام داده است نیز قدردانی کرد.

امام جمعه ایلام در ادامه با اشاره به برخی ناترازی‌ها در حوزه انرژی گفت: وضعیت کشور در حوزه تامین انرژی بحرانی نیست و محدودیت‌هایی در آب، برق و انرژی وجود دارد که با صرفه‌جویی و رعایت فرهنگ اصیل اسلامی می‌توان آن را مدیریت کرد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر این‌که مسئولان باید در اعمال محدودیت‌ها عدالت را رعایت کنند، افزود: مناطقی که خنک‌تر هستند، می‌توانند بیشتر تحمل کنند و باید مناطق گرمسیری در اولویت قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به آغاز دوباره پویش «ایران همدل» برای کمک به مردم غزه، بیان کرد: مردم غزه از گرسنگی جان می‌دهند، تصور کنید فرزند خود ما از تشنگی و گرسنگی بمیرد؛ آیا انتظار نداریم مسلمانان جهان به کمک بشتابند؟

امروز هر کس به اندازه توان خود باید کمک کند تا ما در این رفاه نسبی، سهمی در یاری این مردم مظلوم داشته باشیم.