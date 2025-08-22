به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رستم پور افزود: پیگیری بازسازی ذخایر آبزیان، ایمنی شناور‌ها و اسکله‌های استان در برنامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان شیلات ایران، بانوان صیاد جزیره هنگام را سرمایه‌های ارزشمند اقتصادی و هویت فرهنگی برشمرد و گفت: مجوز صیادی بانوان متقاضی صادر می‌شود.

رستم پور افزود: هرمزگان با دارا بودن هزار و ۵۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۴ جزیره، دروازه طلایی اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به وجود ۱۲ هزار شناور و ۵۰ هزار صیاد در استان گفت: در صورت فراهم شدن همه امکانات، هرمزگان ظرفیتی برابر با توان تولید کشور دارد.

استاندار هرمزگان نیز گفت: در این بازدید مشکلات و دغدغه‌های صیادان، سرمایه گذاران، لنج داران و فعالان حوزه شیلات جزیره قشم مطرح شد.

محمد آشوری افزود: هرمزگان مرکز ثقل توسعه دریا محور و شیلات کلید طلایی این توسعه پایدار است.

وی گفت: سرمایه گذاری، تغییر روش صید سنتی و بهبود اقتصاد جامعه صیادی از برنامه‌های بلند مدت و میان مدت شیلات است.

وی گفت: برای مجوز‌های شیلات در جلسه پیش رو تصمیمات لازم گرفته می‌شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: مسئولان برای رفع مشکلات صیادان، آبزی پروری و توسعه صیدگاه‌ها و محل تخلیه صید تلاش می‌کنند.

مرادی افزود: دولت باید از بخش خصوصی حمایت و پشتیبانی کند.

وی همچنین بر رفع مشکلات زیر ساختی جزیره قشم بصورت ویژه تاکید کرد.