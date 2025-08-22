به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: هوای مازندران امروز در ارتفاعات با کاهش محسوس دما همراه است و در مناطق ساحلی و جلگه ای گاهی افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده و وزش باد پیش بینی می شود که مقدار بارش ها قابل توجه نیست.

فرجی با بیان اینکه بر اساس نقشه‌های پیش یابی هواشناسی؛ فردا شنبه اول شهریور به تدریج جوّ استان پایدار می شود افزود: تا روز سه شنبه روند افزایش دما خواهیم داشت که روز‌های یکشنبه و دوشنبه افزایش دما محسوس‌تر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: دریا امروز مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.

فرجی همچنین گفت: دیروز کیاسر با ۳۹ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۱۲ درجه خنک‌ترین مناطق استان بودند.