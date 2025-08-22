به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، حجه السلام علی اکبرپور مسول نمایندگی ولی فقیه درسپاه سلمان استان با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجایی وباهنر وهفته دولت از مدیران ودولت مردان خواست با الگو گیری از شیوه های خدمتی شهید رئیسی در خدمت به مردم وحل برخی مشکلات جامعه ازخود اهتمام بیشتری نشان دهند.

وی درادامه از مسوولیت بعنوان امانت الهی نام برد وازمسوولان خواست ازاین فرصت در خدمت به مردم ورضایت الهی استفاده کنند .

خطیب این هفته نمازجمعه زاهدان همچنین باتاکید بر ضرورت دشمن شناسی وبصیرب افزایی در مقابل جبهه باطل به روز صنعت دفاعی اشاره کرد وافزود :در دفاع مقدس دوازده روزه قدرت موشکی ودفاعی کشور پس ازچنددهه خواب دشمنان را آشفته ساخت .

حجه السلام اکبرپور همچنین به نقش نیروهای مسلح کشورمان در حوزه های عمرانی اشاره کرد وگفت: علاوه بر پیشرفت حوزه دفاعی امروز بسیاری از طرحهای عمرانی استان خصوصا راه آهن چابهار زاهدان و طرحهای آبرسانی به همت نیروهای مسلح انجام می‌شود که جای قدردانی دارد .