هفته دولت فرصت بازخوانی آرمان شهدا و ارزیابی مسئولان است
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: هفته دولت فرصتی یادآوری و بازخوانی آرمانهای شهدا و ارزیابی مسئولان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای این هفته نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مسئولان باید با برنامهریزی دقیق، مردمداری و توجه به نیازهای اساسی جامعه، به رسالت سنگین خود عمل کنند.
وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین شهید رئیسی و همراهانش افزود: دولت ستون اصلی مدیریت اجرایی کشور است و به همین دلیل وظیفهای سترگ بر دوش دارد؛ از این رو لازم است با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، فناوری و انسانی، برای آینده جوانان و رفع نیازهای کشور برنامهریزی همهجانبه صورت گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری بیان کرد: رضایتمندی مردم یک عنصر راهبردی است و مسئولان باید در کنار برنامهریزی در حوزههایی همچون امنیت، انرژی و تولید، مردمداری و خدمت خالصانه را در اولویت قرار دهند و با رفتار شایسته و ارتباط مستقیم با مردم، مشکلات آنان را پیگیری کنند.
خطیب جمعه بوشهر با اشاره به نقش برجسته شهیدان رجایی و باهنر گفت: این دو شهید بزرگوار الگویی برای دولتمردان امروز هستند و یاد آنان باید همواره چراغ راه خدمتگزاران نظام باشد.
آیت صفایی بوشهری همچنین هفته دولت را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشهای دولت دانست و تأکید کرد: با همدلی، برنامهریزی درست و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتوان بسیاری از مشکلات کشور از جمله کنترل تورم و ساماندهی وضعیت اقتصادی را برطرف کرد.
امام جمعه بوشهر افزود: دفاع مقدس ۱۲ روزه معادلات سیاسی جهان را دچار تحول اساسی کرد
وی با اشاره به تجربه موفق "میز خدمت" در نماز جمعه بوشهر افزود: این ابتکار از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و ارتباط مستقیم مردم و مسئولان را فراهم کرده است و چنین رویکردی باید با تبلیغات بیشتر گسترش یابد تا زمینه حل سریعتر مشکلات مردم فراهم شود.
امام جمعه بوشهر با گرامیداشت روز ملی مسجد، این نهاد دینی را "قرارگاه الهی" و کانون عبادت، آموزش، بصیرتافزایی، وحدت، مقاومت و تولید امید در جامعه معرفی کرد.
آیت الله صفاییبوشهری بیان کرد: مساجد باید به پایگاهی جامع تبدیل شوند که همزمان در عرصههای عبادی، فرهنگی، اجتماعی و آموزشی ایفای نقش کنند.
وی همچنین به مناسبت روز صنعت دفاعی گفت: ارتقای سطح توانمندیهای دفاعی کشور، توسعه تجهیزات بومی، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توجه به شرکتهای دانشبنیان از ضرورتهای جدی در این عرصه است.
خطیب نماز جمعه بوشهر تاکید کرد: یاد شهید تهرانیمقدم و دیگر شهدای صنعت دفاعی باید همواره زنده نگه داشته شود و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: دولت و مسئولان اجرایی باید با توکل بر خدا و تکیه بر مردم، مسیر خدمت صادقانه را ادامه دهند و در کنار توسعه علمی و اقتصادی، رضایتمندی عمومی را بهعنوان اصلیترین سرمایه اجتماعی کشور تقویت کنند.
وی همچنین با قدردانی از هیاتهای مذهبی و موکبهای اربعین ا امه داد: مردم عراق همواره میزبانی شایسته از زائران ایرانی داشتند که جای قدردانی و تشکر دارد.
امام جمعه بوشهر همچنین با محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی عنوان کرد: این رژیم هر روز جنایتهای فاجعهآمیز و ظالمانهای از جمله گرسنگی، حملات نظامی، محدود کردن منابع غذایی و به شهادت رساندن مردم مرتکب میشود که در طول تاریخ بیسابقه است.
آیت الله صفایی بوشهری افزود: ما این جنایات را محکوم میکنیم و از همدلی و کمکهای مردمی برای حمایت از مردم مظلوم غزه حمایت میکنیم.