ائمه جمعه شهرستانهای استان یزد با محکومیت جنایتهای صهونیستی و آمریکایی در منطقه بر لزوم تقویت نیروهای مسلح و توان موشکی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسنی در خطبههای نماز جمعه میبد با بیان اینکه ملت با وجود همه مشکلات پای کشور و نظام ایستادهاند، گفت: برای حفظ این نظام و استقلال کشور و وحدت مردم باید با هدایت فرمانده کل قوا رهبر معظم انقلاب اسلامی به تقویت نیروهای مسلح و قدرت موشکی کشور پرداخت.
حجت الاسلام حسینی در خطبههای نماز جمعه بافق با اشاره به رزمایش شب گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در غرب کشور اظهار داشت: این رزمایش زهرچشمی برای اسرائیل و دشمنان نظام و انقلاب بود. اقتدار ملت ایران سبب شد تا دشمنان شب گذشته خواب راحتی نداشته باشند و این اقتدار مرهون خون شهدا، رهنمودهای رهبری و دانش جوانان ایرانی است.
حجت الاسلام محی الدینی امام جمعه مهریز از رژیم صهیونیستی و آمریکا به عنوان «شمر زمان» یاد کرد و افزود: مقاومت در برابر ظلم، همان راهی است که اهلبیت (ع) به ما آموختند و امروز نیز باید شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سرلوحه امت اسلامی باشد.
حجت الاسلام طباطبایی امام جمعه زارچ توانمندیهای ایران در حوزه دفاعی را بزرگترین عامل بازدارندگی برابر دشمنان دانست و گفت: رشادتهای ملت ایران و مقاومت ملتهای مظلوم غزه و یمن، مایه افتخار و عزت جهان اسلام است.
حجت الاسلام اخوان در خطبههای نماز جمعه بهاباد با انتقاد از تداوم قطعی برق اظهار داشت: این مشکل به هیچ وجه زیبنده نظام و ملت نیست. مردم به دلیل سوء مدیریت دولتها با سختی روبهرو هستند و کسانی که در این زمینه قصور داشتند باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام رضازاده امام جمعه هرات با بیان اینکه امروز موشکهای نقطه زن، پهپادها و هواپیماهای ما رمز امنیت و استقلال ما هستند، گفت: افزایش توان دفاعی و تهاجمی حق مسلم و قطعی کشور است. ما جنگ طلب نیستیم، اما اگردشمن تجاوز کرد با تمام قدرت دفاع میکنیم و جواب دندان شکن به او میدهیم.