پخش زنده
امروز: -
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس از انتشار فراخوان نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام سید بهروز زمانی اصل، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس، گفت: محورهای همایش شامل جایگاه نهجالبلاغه در آموزههای اسلامی و سیره بزرگان و شهدا، تأثیر فرهنگ نهجالبلاغه بر ارتقای فرهنگ سازمانی فراجا، الگوی فرماندهی پلیس تراز انقلاب اسلامی، تعامل اجتماعی پلیس با مردم و ارتقای بصیرت دینی و انقلابی است.
وی افزود: پژوهشگران، اساتید، دانشجویان، هنرمندان و علاقهمندان میتوانند آثار خود را در رشتههای فیلم کوتاه، مقاله، شعر، سرود و نقاشی به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: مقالهها باید استاندارد علمی داشته باشند، فیلمها حداکثر سه دقیقه و به صورت افقی باشند، نقاشیها در ابعاد A3 با هر تکنیک مجاز باشند، شعرها کلاسیک یا نو و مرتبط با موضوع همایش باشند و سرودها تولیدی و حداکثر چهار دقیقه باشند.
حجتالاسلام زمانی اصل خاطرنشان کرد: علاقمندان می توانند تا ۱۵ آبان آثارشان را با پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۱۷۷۱۶۱۶۱۹ یا به ستاد عقیدتی سیاسی ردههای انتظامی استان و شهرستانها ارسال کنند.
وی افزود: نخستین همایش تخصصی استانی نهجالبلاغه آذر به میزبانی فرماندهی انتظامی استان فارس و با همکاری دستگاههای فرهنگی و اجرایی استان برگزار خواهد شد.