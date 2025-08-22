پخش زنده
امام جمعه کرج در خطبههای امروز نماز جمعه گفت: دشمنان وحدت مردم ایران را مهمترین عامل شکست خود میدانند بنابراین تمام تلاش خود را برای از بین بردن آن بکار بستهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز، آیت الله حسینی همدانی افزود: دشمنان تمام ترفندهای خود را برای از پا در آوردن جمهوری اسلامی ایران به کار بستند اما موفق نشدند و امروز متمرکز بر ایجاد تفرقه شدهاند و برآن تاکید دارند.
خطیب جمعه کرج در ادامه سخنان خود گفت: هر شخص حقیقی و حقوقی، هر مجموعهای به هر نحوی کمک به خواست دشمن کند خائن آرمانهای نظام اسلامی و ایران است.
وی اضافه کرد: کدام ایرانی غیور راضی میشود که ذلیل غرب و خواستههای بیگانگان باشیم چنانچه میبینیم آمریکای پلید به کمک باند تبهکار و سگ دست آموز خود با حمله نظامی و پروپاگاندای رسانهای نتوانستند به خواستههای خود که تعطیلی هستهای، صنعت دفاعی و موشکهای بازدارنده بود برسند.
آیت الله حسینی همدانی افزود: امروز کدام ایرانی غیور چه مسلمان و غیر مسلمان مطالبه ایران قوی و مقتدر را ندارد و میبینیم که همه این مطالبه را دارند.
امام جمعه کرج گفت: چرا عدهای میخواهند وفاق که شعار دولت است را با این سخنرانیها و بیانیهها از بین ببرند در صورتی که تقریبا تمام نیروها و جناحها در این مقطع وفاق را گفتهاند و پذیرفتهاند.
خطیب جمعه کرج ادامه داد: چرا اجازه داده میشود با بعضی از عناوین این وفاق به هم زده شود و امروز نیروهای ارزشی، نیروهای حزب الهی، آنانی که ولایی هستند و تحت ولایت قدم بر میدارند همه در همین مسیر وفاق قدم برمی دارند پس چرا دیگران میخواهند این وفاق را به هم زنند؛ بنابراین باید نیروهای ارزشمند، ارزشی و حتی کسانی که در این مسیر قدم برمی دارند مراقب باشند تا در زمین آنان بازی نشود.
آیت الله حسینی همدانی اضافه کرد: امروز بچههای مسجدی با تحمل بعضی از سختیها بیشتر از همه مواظب هستند تا وفاق به هم نخورد، بنابراین تمام مساجد برای خود و منطقه پیرامونی خود برنامه داشته باشند تا جایی که میتوانید این سنگر را رها نکنید.
امام جمعه کرج با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال خلع سلاح لبنان هستند گفت: وقتی این پیگیری از سوی دشمنان صورت میگیرد یعنی حزب الله زنده است، یعنی محاسبههای دشمن را حزب الله به هم ریخته و در واقع یعنی در تحولات منطقه هنوز حزب الله پیشتاز است و حرف دارد.
وی افزود: این اقدامات یعنی حزب الله اهل سکوت و سازش نیست و ما همچنان از حزب الله حمایت میکنیم چرا که باید یادمان باشد برای حفظ و افزایش قدرت خود در منطقه از جهات مختلف به خصوص قدرت نظامی و موازنه قدرت با رژیم پلید باید مقاومت را تقویت کنیم.
آیت الله حسینی همدانی ادامه داد: رژیم سفاک صهیونیستی اکنون در حال تمام شدن است بنابراین با عملیات روانی میخواهد طوری رفتار کند که مشکلی ندارد.
خطیب جمعه کرج افزود: دشمنان بدانند که ایران آماده است و قطعا اگر اشتباه کنند شرارههای خشم ملت را کوبندهتر از قبل دریافت خواهند کرد و در این نوبت با مواردی مواجه خواهند شد که حتی تصورش را هم نمیکردند.
امام جمعه کرج گفت: باید بدانیم که قدرتها تا اقتدار کشور را احساس نکنند امنیت تامین نمیشود و باید مولفههای قدرت را حفظ و تقویت کرد.
آیت الله حسینی همدانی با اشاره به پایان ماه صفر گفت: امروز عظیمترین مصیبت عالم است که محمد مصطفی (ص) به شهادت رسید که این روز را به همه انسانها و مسلمین تسلیت میگویم طبق بیان امام صادق هیچ پیغمبری نیست مگر شهید شود همه اینها حکایت از شهادت رسول خدا را دارد.
امام جمعه کرج گفت: نبی اکرم (ص) مهمترین نقش را در رساندن انسان به هدف خلقت دارد و باید ارتباط معنوی خود را با حضرت و ائمه اطهار (ع) تقویت کنیم.
آیت الله حسینی همدانی افزود: مسجد محل رشد فکری و بصیرتی جامعه است، مسجدی باید خوب وظیفه اش را انجام دهد بنابراین نباید در اطراف مسجد معضل اجتماعی باشد.
آیت الله حسینی همدانی به سالروز صنعت دفاعی کشور هم اشاره کرد و گفت: امروز صنعت دفاعی کشور از نعمت و دستاوردهای انقلاب است، بچههای فعال و تربیت شده در این صنعت طراحی و آزمایش میکنند بطوریکه امروز جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقهای و بین المللی نقش ایفا میکند و جلوی قلدری دشمن را کمتر از یک روز می گیرند.
امام جمعه کرج گفت: قدرتمندی دفاعی و تهاجمی حق مسلم است، در دنیای که از اخلاق بو نبرده و با قلدری ستم میکنند، بطوریکه از کشتن انسانهای بی گناه و کودکان ناراحت نیستند این مهم باید مدنظر قرار گیرد.
آیت الله حسینی همدانی افزود: کسانی که اصرار داشتند دست از موشک برداریم چقدر سخنان ساده لوحانه بوده و خوب درک کنید قدرتها تا اقتدار کشور را احساس نکنند امنیت برقرار نمیشود.