به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته اصفهان با تبیین ۳شعار اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی پیامبر اسلام (ص) گفت: نخستین شعار آن حضرت، قولو لا اله الا الله تفلحوا است که اساس اعتقادی و توحیدی جامعه اسلامی را شکل داد و پیامبر هرگز حتی در برابر وعده‌های بزرگ دنیا از آن عقب‌نشینی نکرد.

حجت الاسلام سید احمد محمودی ادامه داد: دومین شعار، ان اکرمکم عندالله اتقاکم است که بر محور اخلاق، معنویت و تقوا قرار دارد و معیار ارزش‌گذاری انسان‌ها ست.

وی گفت: سومین شعار پیامبر (ص) ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین» است که بیانگر آن است که بالاترین جایگاه انسانی از آن مسلمانان است.

حجت‌الاسلام محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز صنعت دفاعی، یاد شهیدانی را که در مسیر اقتدار دفاعی کشور جان خود را فدا کرده‌اند گرامی داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه ملت ایران با روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر فشارها، اجازه تحقق خواسته‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد داد افزود: دشمنان پس از شکست در جنگ‌های اخیر، در نهایت به استیصال رسیده‌اند و همان‌گونه که خداوند وعده داده، حزب شیطان محکوم به نابودی است.

در پایان مراسم، قطعنامه‌ای در حمایت از مردم مظلوم غزه قرائت شد و نمازگزاران با شعار‌ها و لبیک‌های خود خواستار بازگشایی گذرگاه‌های مرزی مصر و اردن برای رساندن دارو و غذا به مردم محاصره‌شده فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی شدند.