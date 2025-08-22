به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این دوره از مسابقات که به میزبانی لشکر ۲۱ حمزه سید الشهدا آذربایجان با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۲۷ استان کشور در ۲ سبک کمیته و کاتا برگزار شد نفرات برتر برای حضور در تیم ملی شناخته شدند.

این نفرات به مسابقات آسیایی که آذرماه سال جاری در عربستان برگزار می‌شود اعزام می‌شوند.

نتایج رقابتهای قهرمانی کیوکوشین کاراته کشور به شرح زیر است:

در وزن ۹۰+ بزرگسالان:

۱- محمد حسین پیرمحمدی از مازندران

۲- محمد نعیم از ایلام

۳- حسام حاجی زاده و امیر حسین پور حسینی از آذربایجان شرقی

در وزن ۸۰- بزرگسالان:

۱-امیر مهدی فاخری از آذربایجان شرقی

۲- سجاد زارع از آذربایجان شرقی

۳- یوسف اسلامی از اردبیل و امیر حسین بهرامی تهران

و در نتایج تیمی هم استان قم اول شد، استان تهران در جایگاه دوم ایستاد، استان مازندران سوم شد و آذربایجان شرقی به مقام چهارمی رسید.