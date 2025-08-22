از محاصره هتل لاله‌زار تا انفجار پهپاد در نزدیکی خانه بافل طالبانی؛ سلیمانیه شب گذشته نخوابید. شهر آرام کردستان شاهد درگیری‌های مسلحانه، تحرکات گسترده امنیتی و لحظاتی پرتنش بود که تنش‌های درون‌حزبی و امنیتی را بار دیگر به صحنه عمومی آورد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما