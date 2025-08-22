فرماندار ساوه در یک روز از دو شهر غرق آباد و نوبران بازدید کرد و از نزدیک به بررسی مشکلات این دو شهر پرداخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار ساوه در این بازدید گفت: تجمع امکانات در یک نقطه خاص، ناترازیهای اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند و مشکلات متعددی را به دنبال دارد.
سید مهدی حسینی افزود: طرح سهشنبههای خدمت با هدف شناسایی ظرفیتها، بررسی مشکلات و توزیع عادلانه خدمات در سراسر منطقه طراحی شده است.
او ادامه داد: بازدیدهای میدانی نشان داده که این رویکرد نه تنها به کشف توانمندیهای شهرها کمک کرده بلکه با رفع مشکلات، رضایتمندی مردم را نیز به دنبال داشته است.
فرماندار ساوه با تأکید بر مدیریت علمی منابع و بهرهگیری آگاهانه از ظرفیتها افزود: برنامه هفتم توسعه ظرفیتهای خوبی برای رفع نارساییهای ملی از طریق درآمدهای مالیاتی فراهم کرده و ما باید از این فرصت برای تقویت زیرساختهای نوبران استفاده کنیم.
سید مهدی حسینی با اشاره به نظارت جدی بر اجرای مصوبات جلسات سهشنبههای خدمت تأکید کرد: تمامی مصوبات این جلسات به دقت پایش شده و در جلسات بعدی، از مسئولان مربوطه مطالبه خواهد شد و هر نوع کوتاهی در اجرای این مصوبات با برخورد قاطع مواجه میشود.
فرماندار ساوه همچنین در جریان بازدید از طرحهای نیمهتمام شهر غرقآباد از عزم جدی برای توسعه این شهر با تمرکز بر ظرفیتهای گردشگری و تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد.
دیدار با آزادگان سرافراز این دو شهر و بازدید از طرحهای عمرانی و خدماتی از برنامههای سفر مدیران در شهرهای غرق آباد و نوبران بود.