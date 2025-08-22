به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فصل جدید رقابتهای لیگ دسته یک باشگاههای کشور با صف آرایی نساجی قائمشهر و شهرداری نوشهر مقابل حریفان آغاز می شود.

در هفته نخست لیگ دسته یک فوتبال باشگاههای کشور نساجی مازندران ساعت ۱۹:۳۰ پنج شنبه ۶ شهریور در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف پالایش نفت بندرعباس می رود.

نساجی از دو ماه قبل تمریناتش را زیر نظر فراز کمالوند از سرگرفت.

تیم نساجی همچنین برای حضوری قدرتمند در این رقابتها در دهمین دیدار تدارکاتی خود دیروز به مصاف فرد البرز رفت که دو تیم به تساوی یک- یک رضایت دادند.

شهرداری نوشهر دیگر نماینده مازندران در لیگ دسته یک فوتبال هم شامگاه پنج شنبه ۶ شهریور مهمان بعثت کرمانشاه است.