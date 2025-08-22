به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ مسئول موکب حضرت رقیه (س) روستای سهرابی بخش شمیل بندرعباس گفت:در این موکب روزانه به بیش از ۵ هزار زائر خدمات اسکان و پذیرایی شامل صبحانه، نهار، شام، شربت، نان و شیرینی محلی، چای و قهوه ارائه می‌شود.

حسین فتح جو افزود: این موکب تا دوم شهریور در مشهد مقدس دایر است.

