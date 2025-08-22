به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست تخصصی بررسی وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان با حضور سید مهدی طلائی‌مقدم، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مسئولان بلندپایه وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این جلسه، معاون استاندار یزد با حیاتی خواندن تسریع در اجرای خدمات روبنایی شهرک‌های مسکونی دولتی، اعلام کرد که فرآیند ساخت ۶۲ باب مدرسه در سایت‌های نهضت ملی مسکن و مسکن مهر آغاز شده است.

وی افزود: کمیسیون ماده ۲۳ برای این پروژه‌ها اخذ شد و اعتبار مورد نیاز آن به صورت مشارکتی و با سهم برابر میان اداره کل نوسازی مدارس و وزارت راه و شهرسازی تأمین خواهد شد.