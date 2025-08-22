پخش زنده
مراکز انتقال خون استان اصفهان در روز شنبه اول شهریور ماه فعال است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون اصفهان گفت: برای تأمین صددرصد نیاز بیماران به فرآوردههای خونی، روز شنبه اول شهریورماه مراکز اهدای خون استان فعال بوده و اهداکنندگان هم استانی از هر گروه خونی با مراجعه به این مراکز یاریگر بیماران باشند.
کیان دهراب پور افزود: روز شنبه اول شهریورماه، مرکز خونگیری خواجو اصفهان در ۲ نوبت صبح و عصر و مراکز اهدای خون کاشان، نجفآباد، شهرضا، گلپایگان، خوانسار، شاهینشهر و خمینیشهر در نوبت صبح مطابق ساعات روزهای دیگر، آماده خدمترسانی به مردم هستند.
۱۱ مرکز انتقال خون در استان اصفهان فعالیت میکنند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است.