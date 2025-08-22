امروز مهمترین کار در جامعه اسلامی حفظ انسجام و وحدت در بین همه اقشار و کمک به رفع مشکلات مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه وامام جمعه کاشان در خطبه‌های نماز در جمع نماز گزاران در مصلی بقیه الاعظم با تأکید بر لزوم قوی بودن کشور در برابر دشمنان گفت: امروزه نظام اسلامی علی رغم همه توطئه‌ها و فضاسازی‌هایی که برای ضعف جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند توفیقات بسیاری به دست آورده و خشم دشمنان از موفقیت نظام اسلامی در دیپلماسی را منجر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اشراف اطلاعاتی نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی افزود: ناکامی دشمنان در ایجاد آشوب در کشور که از لحاظ اطلاعاتی و امنیتی بر آن فائق آمدیم نشان دهنده تلاش همه نیرو‌های خدوم نظامی و امنیتی و اطلاعاتی است

امام جمعه کاشان ضمن تسلیت ایام ارتحال جانسوز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) گفت: این روز‌ها از مصیبت‌بارترین ایام تاریخ مسلمانان است که باید با تأسی از سیره اهل‌بیت (ع) در مسیر صبر و استقامت گام برداریم..