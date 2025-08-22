خراسان جنوبی همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت جانسوز نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) غرق در عزا و سوگواری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مردم و عزاداران حسینی استان در دهه آخر ماه صفر نیز با تدارک مجالس عزاداری، دعا و نیایش، سالروز رحلت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) را گرامی داشتند و در فراق پیام آور وحی حضرت محمد مصطفی (ص) و فرزند برومند آن حضرت امام حسن (ع) اشک ماتم ریختند و بر سر و سینه زدند.

همچنین به مناسبت سالروز شهادت حضرت پیامبر اعظم (ص)، زیارت ازبعید آن حضرت در مساجد و حسینیه‌های استان قرائت شد.