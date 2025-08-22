به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،آتنا بخشی مسئول برگزاری این مسابقات گفت: در سومین دوره مسابقات شطرنج نوین کاپ که در رده‌های مختلف سنی و به صورت آزاد برگزار شد ۱۱۶ شطرنج باز از استان‌های مازندران، گلستان، تهران، فارس و خراسان رضوی با یکدیگر رقابت کردند.

بخشی افزود: این مسابقات که به روش سوئیسی در ۹ دور برگزار شد ،از ویژگی‌های آن حضور ورزشکاران صاحب نام و قهرمانان جهانی و آسیایی بود که بر کیفیت و غنا بخشی این رقابت‌ها افزود.

مسئول برگزاری این مسابقات یادآور شد: در پایان این رقابت‌ها به نفرات برتر سنین مختلف لوح سپاس و جایزه اهدا شده است.