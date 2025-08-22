پخش زنده
بر اساس آخرین نقشههای هواشناسی، جوی پایدار در هفته نخست شهریور بر استان اصفهان حاکم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: طی این مدت آسمان در بیشتر مناطق صاف و در برخی نقاط همراه با غبار محلی پیشبینی میشود.
مینا معتمدی افزود: در ساعات بعدازظهر وزش باد گاهی شدید خواهد بود و در نیمه شرقی استان احتمال تندباد لحظهای و خیزش گردوخاک موقتی وجود دارد.
معتمدی با اشاره به فعالیت الگوهای گرم در استان، اظهار کرد: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده تغییر محسوسی ندارد و توده هوای گرم تا هفته آتی همچنان در منطقه ماندگار است.
به گفته وی، بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان افزود: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان خواهند بود.