همزمان با ۲۸ صفر مصادف با روز رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) مراسم سنتی «چِلَشتُم» به رسم سنت دیرینه یکصد و پنجاه ساله در امامزاده آقا علی عباس و شاهزاده محمد علیهماالسلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ این آیین، هر ساله مصادف با روز ۲۸ صفر همزمان با سالروز رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و ایام شهادت امام رضا (ع) در این بقعه متبرکه و شاخص استان اصفهان و کشور با بیش از ده‌ها هزار عزادار، زائر و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

مدیر آستان مقدس حضرت آقاعلی عباس و شاهزاده محمد (ع) گفت: چهل و هشتم یعنی ۴۸ روز بعد از واقعه عاشورا و بعبارتی روز زیارتی و خاص این امامزادگان واجب التعظیم است.

حجت الاسلام علیرضایی افزود: جمعیت ده‌ها هزار نفری عاشق ولایت و امامت در این روز از اقصی نقاط میهن اسلامی در قالب هیئت‌های عزاداری به زنجیرزنی و سینه‌زنی می‌پردازند و در ماتم مظلوم مدینه امام حسن مجتبی (ع) و نبی اکرم (ص) اشک می‌ریزند.

این آیین در سال ۱۳۹۵ با شماره ۱۲۰۳ در فهرست میراث ناملموس ملی ثبت شده است.