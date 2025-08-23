به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید سجاد فالی، رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: این دوره با حضور ۲۴ نفر از امدادگران و نجاتگران زن برگزار شد.

او افزود: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحثی همچون مقدمات ارتباطات، مکالمه در بی‌سیم، تعریف کد‌ها و رمز‌ها در بی‌سیم، عملیات ارتباطی و نحوه کار با جی‌پی‌اس آشنا شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر فیروزآباد بیان کرد: در پایان دوره نیز پس از برگزاری آزمون، به فراگیرانی که موفق به کسب نمره قبولی شدند، گواهینامه تخصصی اعطا شد.