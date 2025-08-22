جنگ غزه و شهادت بیش از ۶۲ هزار نفر از ساکنان غزه، مشکلات آب و برق و مناسبت هفته دولت از مهمترین محورهای خطبه‌های نماز جمعه شهر‌ستان‌های استان مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام رحیمی خطیب جمعه ساوه با بیان اینکه هر سخن و کلامی که بر وحدت و انسجام داخلی خدشه وارد کند، همراهی و همدلی با اسرائیل و آمریکاست گفت: برخی از افراد آگاهانه یا از روی ناآگاهی با مطالب و حرف‌های خود موجب گستاخی و جسارت دشمن می‌شوند ولی مردم همواره با بصیرت پای انقلاب و ارزش‌های خود ایستاده‌اند.

-----------

حجت الاسلام حسینی امام جمعه خمین با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: این هفته فرصتی برای تقدیر از خدمات صادقانه مسئولان دلسوز است.

--------

نماز جمعه این هفته کمیجان در روستای شهیدپرور سمقاور برگزار شد که حجت الاسلام سعیدی امام جمعه با قدردانی از وحدت و همدلی مردم در عرصه‌های مختلف به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: هرکس و هر گروهی که بیانیه می‌دهند و یکپارچگی مردم هدف قرار می‌دهد محکوم است.

--------

خطیب جمعه شازند با اشاره به بیانیه یک جریان سیاسی و همسویی با دشمنان گفت: موضوعاتی از جمله توافق بر سر غنی‌سازی، اعمال محدودیت‌های نظامی در واقع همان اهدافی است که دشمنان خارجی همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی در میدان جنگ نتوانستند به آنها دست یابند.

--------

حجت‌الاسلام غفوری امام جمعه دلیجان با قدردانی از دست اندرکاران مراسم پیاده روی و جاماندگان اربعین گفت: این رزمایش معنوی و بی‌نظیر، نمایانگر عظمت همبستگی شیعیان و شاهدی بر اقتدار و شکوه فرهنگ مقاومت است.

--------

در نماز جمعه آشتیان هم که پس از مراسم عزاداری رحلت پیامبرگرامی اسلام و امام حسن مجتبی در میدان آزادی این شهر برگزار شد؛ حجت الاسلام دانشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر گفت: این شهیدان الگوی ساده‌زیستی، پاک دستی و خدمت بی‌منت به مردم بودند و امروز مسئولان باید از سیره آنان درس بگیرند.

--------

حجت الاسلام ابراهیمی امام جمعه زرندیه: بزرگترین سلاح امروز ملت ایران در برابر بیگانگان را وحدت و یکپارچگی دانست و گفت: ملت ایران از ناملایمات بسیاری عبور کرده و بیانیه‌ها و نظرات برخی جریان‌ها نمی‌تواند در اراده و ایمان این ملت در برابر دشمن خللی ایجاد کند.

---------

امام جمعه تفرش به ناترازی آب و برق در کشور و استان اشاره کرد و گفت: از یک طرف مردم با صرفه جویی و مدیریت مصرف و از طرف دیگر مسئولان با پیگیری فعالیت‌های کوتاه و بلندمدت باید موضوع آب و بر ق را با جدیت دنبال کنند.

---------

حجت الاسلام صفاهانی امام جمعه خنداب با اشاره به دوم شهریور و آغاز هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمتگزار دولت گفت: این هفته فرصت مناسب برای بیان دستاورد‌ها، شنیدن مشکلات توسط مردم و تلاش و همفکری برای رفع آن‌هاست.