

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی گفت: در این مدت تعداد ۸۱ هزار و ۱۲۹ نفر از طریق فرودگاه، ۱۳۶هزار و ۸۰۴ نفر از طریق راه آهن، ۱۶۹ هزار و ۴۷نفر از طریق وسایل حمل و نقل جاده‌ای و ۳ میلیون و ۶۴ هزار و ۲۶۱ نفر با وسایل حمل و نقل شخصی و تعداد ۲۶۴ هزار و ۴۶۰ نفر به خراسان رضوی و مشهد مشرف شده‌اند.

حجت الاسلام علی عسکری افزود: ضریب اشغال واحد‌های اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ مرداد تا ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در استان ۶۴ درصد و در مشهد ۶۷درصد بوده است. همچنین میزان اقامت در منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ۱۵۹ هزار و ۱۶۱ نفر شب بود.

وی ادامه داد: در حوزه بازرسی ۳۰۴ پرونده شکایت به ارزش ریالی ۱۷۰ میلیون تومان تشکیل شده و مبلغ عودت داده شده ۱۵۲ میلیون تومان می‌باشد.

عسکری گفت: زائرینی که به هر صورت مشکل اسکان دارند برای اسکان می‌توانند با تلفن ۳۷۰۴۵ تماس برقرار نمایند.