رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی، از آغاز ساماندهی و مرمت ساختمان موزه این شهرستان خبر داد.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما، افراسیاب گراوند گفت : ساختمان موزه خوی در استان آذربایجان غربی ، با اعتباری بیش از پنج میلیارد ریال در حال ساماندهی و مرمت است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوی افزود: موزه خوی در سال ۱۳۴۸ شمسی تاسیس شد و بیش از نیم قرن فعالیت دارد، در این موزه آثاری از دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی در حوزه‌های باستان شناسی، مردم شناسی، نسخ خطی و اشیا سنگی به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: ۱۷ اثر از اشیا فاخر موزه خوی در فهرست آثار منقول ملی به ثبت رسیده است.