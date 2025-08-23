به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو با بیان اینکه سطح اراضی ملی استان ۷۳۵ هزار هکتار است، گفت: استان همدان یک استان مرتعی بوده و سطح مراتع استان بر اساس آخرین نقشه پوشش گیاهی بالغ بر ۶۶۵ هزار و ۹۰۹ هکتار بوده که این سطح تقریباً ۴۳ درصد مساحت استان و کمتر از یک درصد مراتع کشور را شامل می‌شود.

وی افزود: این مراتع با تولید علوفه مرتعی به میزان ۱۰۹ هزار تن، سه درصد از کل تولید علوفه مرتعی کشور را به خود اختصاص داده است.

بهراملو ادامه داد: در استان همدان براساس نقشه‌های مطالعات توجیهی آبخیزداری سطح اراضی مستعد عملیات اجرایی آبخیزداری بالغ بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار است که تاکنون ۹۱۱ هزار و ۳۷۵ هکتار از آن مطالعات اجرایی و از این مقدار ۳۶۹ هزار و ۸۲۴ هکتار عملیات اجرایی آبخیزداری صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: از سال ۱۳۷۱ تاکنون اثربخشی عملیات آبخیزداری باعث کنترل خسارات حاصل از ۹۶ میلیون مترمکعب سیلاب سالانه شده و در نتیجه سبب استفاده بهینه ازحجم ۲۸ میلیون مترمکعب سیلاب و کنترل ۷۰۰ هزار تن رسوب شده است.