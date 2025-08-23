دادستان شهرستان کازرون اعلام کرد: با موتورسوارانی که با ورود به پارک‌ها و تفرجگاه‌ها و انجام حرکات پرخطر و نمایشی جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند، برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احسان صالحی دادستان شهرستان کازرون با قدردانی از اقدامات پلیس این شهرستان گفت: در پی مطالبات و تماس‌های مکرر شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی و دفتر دادستانی، برخورد جدی با موتورسواران متخلف و هنجارشکن در دستور کار قرار گرفته است.

همچنین رییس پلیس شهرستان کازرون گفت: اجرای این طرح از مطالبات و دغدغه‌های شهروندان است و با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

سرگرد سید ایوب حسینی اظهارداشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و موتورسواران متخلف علاوه بر جریمه و معرفی به مراجع قضایی، موتورسیکلتشان نیز به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی افزود: موتور سواران متخلفی که با حرکات نمایشی و خطرآفرین که در معابر و خیابان موجب برهم زدن امنیت و آرامش اجتماعی مردم می‌شوند، برخورد و موتور سیکلت آنها توقیف می‌شود.