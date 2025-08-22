رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد: عسل استحصالی در استان یزد به دلیل گونه‌های خاص مرتعی، کوهستانی و کوهپایه‌ای در کویر از عسل‌های ممتاز ایران به حساب می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی ضمن گرامیداشت ۳۱ مردادماه روز جهانی عسل گفت: با وجود اینکه استان یزد کویری، خشک و کم بارش است، ولی در دامنه‌های قله شیرکوه و کوهپایه‌های اطراف، پوشش گیاهی با گونه‌های کمیاب مرتعی، مناطق نسبتا خوبی را برای پرورش زنبور عسل ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: بنابراین در مقطعی از سال یعنی اوخر زمستان تا اوایل تابستان در کوهپایه‌های اطراف شیرکوه پرورش زنبور عسل رونق دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با بیان اینکه حدود ۷۱۴ نفر زنبوردار با ۹۸ هزار و ۳۷۰ کلنی زنبور عسل در استان فعالیت می‌کنند، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از ۶۳۰ تن عسل، ۵.۵ کیلوگرم ژله رویال، ۳۸۵ کیلوگرم گرده گل و ۷۰ کیلوگرم بره موم تولید شده که بیش از ۸۰ درصد آن مربوط به شهرستان‌های مهریز و تفت است.

حاجی حسینی تصریح کرد: بیش از چهار هزار ملکه تجارتی تولید و در بین زنبور داران توزیع شد، همچنین در سال‌های اخیر تولید فرآورده‌های فرعی کندو از جمله زهر زنبور عسل به لحاظ ارزش اقتصادی توسط زنبور داران متخصص و حرفه‌ای مورد استقبال قرار گرفته است.

وی اشاره به اینکه عسل یزد به استان‌های همجوار صادر می‌شود، خاطر نشان ساخت: عسل استحصالی در استان یزد به دلیل گونه‌های خاص مرتعی، کوهستانی و کوهپایه‌ای در کویر همانند فرفیون‌ها (خشیر)، آویشن، گون، گاوزبان و مرزنگوش همچنین رطوبت حداقل ۱۷ درصد از عسل‌های ممتاز ایران به حساب می‌آید.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی سرمایه گذاری در راستای اجرای سیاست خروج از تک محصولی، بهبود مدیریت فنی و اصلاح نژادی، بازسازی و نوسازی کندوها، بهبود تغذیه و مدیریت کوچ زنبورستان‌ها در دستور کار سازمان قرار دارد.