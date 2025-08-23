سه هزار غذای نذری به همت یکی از خیران بوانات در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) پخت و بین مردم توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سه هزار غذای نذری به همت یکی از خیران بوانات و با همکاری جمعی از جوانان ولایت‌مدار این شهرستان در سالروز وفات پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) پخت و بین مردم توزیع شد.

این نذری‌ها در آشپزخانه مسجد امام حسین (ع) شهر سوریان آماده شد.

این آشپزخانه به همت یکی از خیران بواناتی در طول سال و در مناسبت‌های مختلف مذهبی به پخت و توزیع غذای نذری می‌پردازد.