به مناسبت روز پزشک، جمعی از پزشکان از انگیزه‌ها، دشواری‌ها و شیرینی‌های حرفه پزشکی سخن گفتند.

اول شهریور ماه مصادف است با روز پزشک، روزی که دکتر قریب درباره آن‌ها می‌گوید: اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی.

اول شهریور هر سال، به مناسبت بزرگداشت ابن سینا، حکیم و پزشک سرآمد روزگاران، روز پزشک نامگذاری شده است.

فراز و نشیب زندگی ابن سینا

ابوعلی سینا، زندگی یکنواختی نداشت،در مدت عمر او، وقایع و حوادث گوناگون و متعددی بر او گذشت که از وزارت و مشاور حکومت گرفته، تا دربه دری و آواره گی و تبعید خود خواسته و حتی زندان را دربرمی گرفت.

ولی با وجود این، پورسینا خم به ابرو نیاورد و با جهد و تلاش، آثار گران سنگی به زبان‌های عربی و فارسی نوشت که گاه تا ۴۵۰ عدد کتاب و رساله به او نسبت می‌دهند.

ابوعلی در دو هفته آخر عمر پر بار خویش، به اطعام فقیران پرداخت و بردگان را آزاد ساخت و تمام قرآن را هر سه روز یک بار تلاوت کرد تا سرانجام در ۵۸ سالگی، در همدان بدرود حیات گفت.

هماره یادش گرامی باد.

همزمان با فرارسیدن روز پزشک، تعدادی از پزشکان شهر یاسوج با اشاره به اهمیت حرفه خود، از مسئولیت‌های سنگین، دشواری‌ها و همچنین لحظات شیرین خدمت به مردم سخن گفتند.

دکتر فاضلی متخصص بیماری‌های عفونی، با اشاره به نقش حساس پزشکان در حفظ سلامت جامعه گفت: مقابله با بیماری‌های واگیردار به‌ویژه در شرایط بحرانی سختی‌های زیادی دارد، اما دیدن سلامتی بیماران، خستگی را از تن پزشک بیرون می‌برد.

دکتر جوکار پزشک عمومی، نیز عشق به خدمت و درمان را مهم‌ترین انگیزه خود دانست و افزود: پزشکی حرفه‌ای است که سختی‌های فراوانی دارد، اما رضایت بیماران و بازگشت لبخند به چهره آنان ارزش همه این سختی‌ها را دوچندان می‌کند.

به گفته دکتر محمودی پزشک عمومی، فشار کاری و مسئولیت‌پذیری از مهم‌ترین چالش‌های این حرفه است: پزشک باید همیشه آماده باشد، چه شب و چه در روز. اما همین حضور در لحظات حساس زندگی بیماران، به کار ما معنا می‌دهد.

کتر ربانی متخصص کلیه، نیز تأکید کرد: پزشکی تنها به تجویز دارو محدود نمی‌شود.

همراهی و همدلی با بیماران بخش مهمی از مسیر درمان است و همین ارتباط انسانی، حرفه ما را ارزشمند می‌کند.