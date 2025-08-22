پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی کردستان گفت: توزیع کودشیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت پاییزه از اوایل شهریور آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کرمی با اعلام این خبر گفت: سهمیه کل استان امسال ۱۲۷ هزار و ۶۳۵ تن است که ۳۰ درصد آن معادل ۳۷ هزار و ۷۰۰ تن جذب شده و هم اکنون در انبارهای بخش خصوصی بالغ بر ۵۲۰۰ تن موجودی داریم و آماده تحویل کود برای کشت پاییزه هستیم.
وی گفت: این شرکت متولی تامین، تدارک و توزیع کود شیمیایی توسط کارگزاران بخش خصوصی و شرکتهای تعاون روستایی است.
مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان درباره افزایش قیمت این نهاد کشاورزی هم اظهار کرد: این افزایش قیمت توسط شورای اقتصاد و هیات دولت تعیین و به وزرات جهاد کشاورزی اعلام شده است.
کرمی به کشاورزان توصیه کرد تا با آغاز توزیع سهمیه کودشیمیایی، نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.