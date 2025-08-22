به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا اسلامی گفت: در راستای ارتقای سلامت مردم شریف و ولایتمدار شهرستان ابرکوه و بهبود فضای فیزیکی و ایجاد بستری مناسب و استاندارد برای انجام امور آزمایشگاهی، تفاهمنامه ساخت خیری آزمایشگاه مرکزی شهرستان ابرکوه از سوی دکتر محمود نوری شادکام رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، خیر نیک اندیش آقای محمد تقی قیومی و فرماندار شهرستان ابرکوه امضا شد.

وی اظهار داشت: این آزمایشگاه در زمینی به مساحت ۲ هزار مترمربع و زیر بنای هزار مترمربع ساخته می‌شود.

گفتنی است زمین این طرح توسط شهرداری و خیرین برای ساخت این آزمایشگاه واگذار شده و هزینه مصالح ساختمانی به عهده فرمانداری شهرستان ابرکوه خواهد بود.

ارزش تقریبی زمین واگذاری، ۲۰ میلیارد تومان و هزینه ساخت آزمایشگاه، ۲۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.