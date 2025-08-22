مراسم تشییع پیکر دانش آموز شهید امیرعلی فلاح که بر اثر انفجار مهمات عمل نکرده جنگ رژیم صهیونیستی در خرم آباد به شهادت رسید، در روستای رازباشی بیرانشهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، پیکر مطهر دانش‌آموز شهید امیرعلی فلاح اصل مرز با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان در روستای چنار رازباشی بیرانشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

غروب سه شنبه ۲۸ مردادماه بر اثر انفجار مهمات عمل‌نکرده رژیم صهیونیستی در جنگ۱۲ روزه در روستای رازباشی بیرانشهر از توابع شهرستان خرم آباد امیرعلی فلاح اصل مرز، کودک ۶ ساله به شهادت رسید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

مصدومان این حادثه به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد منتقل شدند که در حال حاضر تعدادی از آنها مرخص و بقیه مصدومان در حال مداوا هستند.