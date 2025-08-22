\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0646\u0627\u0628\u0639 \u0637\u0628\u06cc\u0639\u06cc \u0648 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0644\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0622\u062a\u0634 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0648\u0632\u0634 \u0628\u0627\u062f\u060c \u0634\u06cc\u0628 \u062a\u0646\u062f \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0648 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u06cc \u0639\u0631\u0635\u0647 \u062d\u0631\u06cc\u0642 \u0645\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0645\u0634\u06a9\u0644 \u0645\u0648\u0627\u062c\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\n\u00a0\n\u00a0