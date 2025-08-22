یک فوتی و دو مصدوم بر اثر برخورد تریلی حامل سوخت با خودروی سواری در دمچنار
برخورد تریلی حامل سوخت و خودروی ساینا در جاده دمچنار یک فوتی و ۲ مصدوم در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان، اعلام کرد: عصر امروز بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی حامل سوخت با خودروی سواری ساینا در محور دمچنار، یک نفر جان باخت و دو نفر مصدوم شدند.
غفارفرد افزود: ساعت ۱۵:۵۶ امروز (جمعه)، حادثهای دلخراش در محور دمچنار رخ داد که طی آن یک دستگاه تریلی حمل سوخت با خودروی سواری ساینا برخورد کرد.
وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی، یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخت و دو نفر دیگر نیز دچار آسیبدیدگی شدند.
غفارفرد در توضیح این حادثه گفت: حال عمومی مصدومان مساعد گزارش شده است و پس از اقدامات اولیه، توسط اورژانس دمچنار و نیروهای هلالاحمر به درمانگاه مارگون منتقل شدند.