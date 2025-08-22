حمام تاریخی قینرجه در استان زنجان به شماره ثبت ۷۸ در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: سفیر ایران در افغانستان ، استاندار زنجان و جمعی از مسئولان استانی از روند پروژه مرمت و احیای حمام قینرجه زنجان بازدید کردند.

سید میکائیل موسوی با اشاره به اینکه بناهای تاریخی نقش قابل توجهی در انتقال آداب و رسوم و آیین‌ها دارند، افزود : توجه به برخی از مکان‌ها از گذشته تاکنون، باعث شکل‌گیری فرهنگ خاص و غنی در این مکان‌ها شده است.

با توجه به اهمیت و قدمت این بنا اقدامات مرمتی شامل بخش های حذف الحاقات سازه ای نامتناسب با معماری سنتی بنا، پاکسازی داخل بنا و سطح پشت بام و اجرای بخشی از دیوار حفاظتی محوطه پیرامون بنا، مرمت جرزها و طاق های فرسوده و آسیب دیده سنگی و آجری، برچیدن اندودهای فرسوده سطح داخلی، سبک سازی، ایزولاسیون، اجرای آجرفرش بام و اجرای کف فرش آجری در این بنای تاریخی در حال اجراست.

سید محسن صادقی، استاندار زنجان نیز در این بازدید گفت : تسریع در روند تکمیل عملیات مرمت حمام تاریخی قینرجه باید در اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان قرار گیرد.

سفیر ایران در افغانستان نیز در این بازدید گفت: حفاظت از محوطه‌ها و بنا‌های تاریخی و باستانی مسئولیتی است که نباید نسبت به آن بی‌توجهی کرد، زیرا این آثار نشان‌دهنده هویت و نماد فرهنگ یک ملت است و باید زنده و سرپا نگاه داشته شوند.