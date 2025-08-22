پخش زنده
رویدادهای کتابی در هفتهای که گذشت، از فراخوانهای ادبی تا جدیدترین آثار منتشر شده را شامل میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما این هفته اعلام شد که مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جایزه کتاب سال تا ۳۱ شهریورماه تمدید شده است.
«جایزه کتاب سال» عنوان جایزهای است که به کتابهای چاپ اول هر سال اختصاص پیدا میکند.
متقاضیان میتوانند آثارشان را به نشانی ketabsal.ketab.ir ارسال کنند.
این هفته همچنین، شورای سیاستگذاری جایزه «کتاب ورسانه» تشکیل شد.
جشنوارهای به دبیری مرتضی بریری که بیست سومین دوره این جشنواره را کلید زده است.
«جایزه ادبی جلال آل احمد» هم به دبیری مجید قیصری کار خود را شروع کرده است. این جایزه معمولا در آذرماه برگزار میشود.
همچنین هفته گذشته چند نشست ادبی و تخصصی در نهادهای فرهنگی برگزار شد.
نشست ناشران و شاعران کودک و نوجوان در حوزه هنری که پدیدآورندگان کتاب در آن از دغدغه هایشان گفتند.
برنامهای هم با عنوان روایت پنهان برگزار شد که ناگفتهها و روایتهای آزادگان در آن مطرح شد؛ و خبرهایی از تازههای کتاب هم در هفته گذشته بر خروجی خبرگزاریها نشست.
این هفته، انتشارات به نشر اعلام کرد رمان «پیامبر» از نقی سلیمانی که قبلا در ۹ مجلد چاپ شده بود به زودی به صورت یک جلد کامل منتشر میشود.
کتاب «پاسیاد پسرخاک» اثر محمد قبادی هم از سوره مهر در آستانه رونمایی تقریظ رهبر انقلاب بر این کتاب به چاپ یازدهم رسید.
انتشارات جمکران هم کتابی با عنوان «نگهبان سرزمین موعود» منتشر کرد که ساجده کارخانهای آن را نوشته است و به موضوع انتظار میپردازد.