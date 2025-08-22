پخش زنده
فرمانده انتظامی استان از کشف ۹۱۱ هزار و ۹۹۲ یورو ارز خارجی به ارزش تقریبی ۹۱۰ میلیارد ریال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعید مطهریزاده به خبرگزاری صدا و سیما گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق شدند باندی را شناسایی کنند که با راهاندازی ۵ شرکت صوری اقدام به دریافت ارز دولتی کرده بودند.
وی افزود: متهم اصلی به همراه ۷ نفر از اعضای خانوادهاش در این فعالیت مجرمانه دست داشتند و تاکنون نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردهاند.
این مقام ارشد انتظامی اضافه کرد: در این عملیات مقدار ۹۱۱ هزار و ۹۹۲ یورو ارز خارجی کشف و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
سردار مطهریزاده با تأکید بر اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی از اولویتهای اصلی پلیس است، تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با قاطعیت با متخلفان و مجرمان برخورد میکند و شهروندان میتوانند اخبار و اطلاعات خود در زمینه جرایم اقتصادی را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس اطلاع دهند.